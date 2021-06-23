В Казани женщина упала в реку с моста Миллениум и выжила

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Днем в среду, 23 июня, в Казани с моста «Миллениум» в реку упала 30-летняя женщина. Она могла погибнуть, но ее спас проплававший мимо на лодке очевидец.

Мужчина находился всего в 10-15 метрах от места входа женщины в воду. Он смог добраться до нее и затащить к себе в лодку. Очевидец доставил спасенную на берег и передал ее сотрудникам МЧС, а также полиции.

- Личность женщины установлена - это уроженка Высокогорского района Татарстана, - сообщили в МЧС республики.