На фоне аномальной жары в Татарстане ожидают грозу и град

До этого в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение, но исключительно из-за аномальной жары. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

23 и 24 июня местами в республике, а также в Казани, на фоне аномальной жары под +36 градусов ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 23 м/с, а также локально град. Предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

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