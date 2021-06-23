Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2021 13:01

На фоне аномальной жары в Татарстане ожидают грозу и град

При ненастье будут локальные шквалистые усиления ветра до 23 м/с
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
До этого в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение, но исключительно из-за аномальной жары.

До этого в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение, но исключительно из-за аномальной жары.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

23 и 24 июня местами в республике, а также в Казани, на фоне аномальной жары под +36 градусов ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 23 м/с, а также локально град. Предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30 июня президент Татарстана Рустам Минниханов обсудит вопрос о введении режима ЧС из-за аномальной жары

Такое решение будет принято, если в республике повторится ситуация с засухой 2010 года (подробности)