За минувшие сутки в Татарстане выявили 30 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в республике диагноз: «новая коронавирусная инфекция», был поставлен 22 183 людям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в республике выявили 30 новых случаев коронавируса. Три из них являются завозными, а 27 – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

По данным ведомства, в этот раз госпитализация понадобилась 11 зараженным, остальные – 19 пациентов, будут лечиться на дому.

В плане географии распространения инфекции на территории Татарстана за указанные сутки большая часть заболевших была зарегистрирована в Казани и Набережных Челнах – 16 и шесть человек соответственно.

Всего с начала пандемии в республике диагноз: «новая коронавирусная инфекция», был поставлен 22 183 людям, из которых 19 850 смогли выздороветь, а 529 скончались.