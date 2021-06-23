В Казани начал работу сервис для школьников «Заработай сам»

В рамках проекта школьники вместе с опытными наставниками реализуют свои идеи и получают денежное вознаграждение. Фото: kzn.ru

В Казани заработал новый проект «Заработай сам», где подростки могут пройти оплачиваемую стажировку. В рамках проекта школьники вместе с опытными наставниками реализуют свои идеи и получают денежное вознаграждение. Сообщает Минтруда Татарстана.

Как отмечают организаторы проекта, они хотят устранить уязвимость детей, разработать модель вовлечения подростков в активную профессиональную деятельность, проводя тем самым профилактику детской бедности.

В проекте могут участвовать подростки от 14 до 18 лет. Для их стажировки подобрали востребованные на сегодня профессии. В частности, в список вошли такие специальности, как СММ-менеджер, дизайнер, оператор, ведущий и режиссер. Заявки желающих принимаются до 29 июня, а с 1 июля отобранные участники уже начнут работать.