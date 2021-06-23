Глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил о нехватке учителей в школах

Такая же ситуация наблюдается и по позициям педагогов по таким предметам, как математика, физика, химия и биология. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время брифинга в Кабмине Татарстана глава Минобразования республики Ильсур Хадиуллин сообщил, что в региональных школах не хватает учителей начальных классов.

По его словам, такая же ситуация наблюдается и по позициям педагогов по таким предметам, как математика, физика, химия и биология.

Министр также посетовал на то, что 920 учителей в 2021 году заканчивают подготовку в педколледжах и еще 2,8 тысяч в педвузах, но не все они потом возвращаются в свои города и села.