За сутки в Татарстане из воды извлекли четырех погибших человек

Где-то было достаточно было только лодки, а где-то пришлось вызывать водолазов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот вторник, 22 июня, в 13.00 в экстренные службы поступила информация о том, что в селе Наратлы-Кучу Мензелинского района из реки Мензеля местные жители извлекли тело своего родственника.

Далее, в 19.28 по сообщению в систему «112» в Казани на озеро Изумрудное выехали водолазы. Там утонул 19-летний парень. Его тело было найдено в 22.11 в 15 метрах от берега и на глубине девяти метров. Погибшего передали сотрудникам полиции.

Опять же в Казани, но уже в 21.16 экстренные службы получают информацию о том, что в Приволжском районе около СНТ Дубки-2 в Волге найдено тело мужчины. Прибывшие на место происшествия спасатели доставили его на берег. 40-летнего мужчину опознала его мать. Погибший пропал еще 19 июня. В произошедшем сейчас разбираются правоохранители.

В 1.40 уже 23 июня в деревне Кисы Аксубаевского района местные жители извлекли из реки Кисинка тело 34-летнего мужчины, который пропал 20 июня.

- Предварительная причина почти всех этих происшествий - несоблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах, - сообщили в МЧС Татарстана.