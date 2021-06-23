На Казанском пороховом заводе планируют создать индустриальный парк

Индустриальный парк создадут на свободных площадях Казанского порохового завода. Фото: mpt.tatarstan.ru

Казанский государственный казенный пороховой завод объявил о возведении на своей территории нового индустриального парка. Там на первом этапе создадут новый комплекс площадью более 81 гектара. Только в нем будет организовано около 300 новых рабочих мест. Строительство могут завершить уже в 2024 году.

- На данный момент заводом разработана концепция индустриального парка на свободных площадях. Также готово технико-экономическое обоснование проекта, - сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

В итоге в комплексе разместят предприятия по производству малотоннажной химии, металлоизделий, высокотехнологичного оборудования и техники. В пользование резидентам индустриального парка предоставят транспортную инфраструктуру и технологические компетенции Казанского порохового завода.