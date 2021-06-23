В Татарстане из-за гибели 11-летнего мальчика в ДТП возбудили уголовное дело

С места происшестивия. Фото: прокуратура Татарстана

По факту ДТП, которое произошло 22 июня под Набережными Челнами на трассе М-7, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, женщина –водитель везла своих троих детей на автомобиле «Хундай Солярис». По предварительным данным, она превысила скорость, выехала на встречку, где столкнулась с груженным автомобилем ГАЗ «Валдай». От удара машины раскидала в разные стороны. После чего «Хундай» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

В результате аварии на месте погиб 11-летний пассажир иномарки. Ее водитель, а также трехлетний и 14-летние дети попали в больницу. Женщина была помещена в отделение реанимации. Медпомощь понадобилась и водителю грузовика – у мужчины нашли перелом плеча.