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Здоровье22 июня 2021 18:15

В Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

Число летальных исходов инфекции в республике возросло до 529
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 22 153 человек.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 22 153 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате патологоанатомической экспертизы в Татарстане были подтверждены еще две смерти от коронавируса. Сообщает Минздрав республики. Так, очередными жертвами инфекции стали 72-летний мужчина и 82-летняя женщина. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 529.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе выявили 32 новых случая заражения. Восемь человек были госпитализированы, а 24 получают лечение на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 22 153 человек, 19 743 из них смогли выздороветь.