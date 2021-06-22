В Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 22 153 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате патологоанатомической экспертизы в Татарстане были подтверждены еще две смерти от коронавируса. Сообщает Минздрав республики. Так, очередными жертвами инфекции стали 72-летний мужчина и 82-летняя женщина. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 529.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе выявили 32 новых случая заражения. Восемь человек были госпитализированы, а 24 получают лечение на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 22 153 человек, 19 743 из них смогли выздороветь.