В Татарстане из-за жары паромная переправа «Зеленодольск - Нижние Вязовые» будет работать только по утрам

В таких условиях эксплуатация парома становится не безопасной. Фото: @zelenodolsk.official

Из-за аномальной жары в Татарстане приостанавливает свою работу паромная переправа «Зеленодольск - Нижние Вязовые».

- Как отмечают специалисты, нагревается топливо и эксплуатация парома становится не безопасной, - сообщила администрация Зеленодольского района в своем Инстаграме.

Там же уточнили, что, например, завтра, 23 июня, паром утром еще будет перевозить людей, но только до 10.00. После этого он встанет на якорь.

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