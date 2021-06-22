30 июня президент Татарстана Рустам Минниханов обсудит вопрос о введении режима ЧС из-за аномальной жары

Установившаяся аномально жаркая погода отрицательно воздействует на деятельность различных сфер экономики и, в первую очередь, на сельское хозяйство республики. Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 22 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

- Установившаяся аномально жаркая погода отрицательно воздействует на деятельность различных сфер экономики и, в первую очередь, на сельское хозяйство республики. Пока нет того, что было в 2010 году, но ситуация весьма острая, - отметил Рустам Минниханов.

Напомним, среднесуточные температуры в республике превысили значение выше нормы на девять градусов. Из-за аномальной жары уже объявлено штормовое предупреждение.

По словам президента Татарстана, если ситуация 2010 года повторится, то в регионе введут режим ЧС. Решение об этом будет приниматься на следующем заседании Комиссии, которое пройдет 30 июня.

Рустам Минниханов также поручил проанализировать, какими кредитными ресурсами располагает республика для возможного оказания помощи сельхозпроизводителям. В случае необходимости придется обращаться в правительство России по решению вопроса отсрочки или переноса выплат по процентам.