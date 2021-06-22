Под Набережными Челнами на трассе М-7 иномарка столкнулась с «Газелью», погиб один ребенок

Выживших с различными травмами доставили в ближайшую больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этот вторник, 22 июня, в одиннадцатом часу дня в ГИБДД Набережных Челнов поступило сообщение о том, что на трассе М-7 на повороте в деревню Тогаево столкнулись легковой автомобиль марки «Хендэ» и «Газель».

В результате чего на месте ДТП погиб 11-летний мальчик, также пострадали и доставлены в ближайшую больницу женщина – водитель и двое детей – в возрасте трех и 14 лет, пострадал и водитель «Газели», у него зафиксировали перелом плеча.

- На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора Набережных Челнов Айдар Галиев, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

Обстоятельства аварии выясняются.