В Казани по ночам будут перекрывать улицы Тихомирнова и Щербаковский переуолок

Дороги будут закрыты с 21.00 до 6.00. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Казани на несколько дней полностью ограничат движение транспорта пр улице Тихомирнова и Щербаковскому переулку. Там в связи с дорожными работами проезд транспорта будет запрещен по ночам - с 21.00 до 6:00

Так, с 24 по 25 июня будет полностью закрыт участок в сторону центра от улицы Вишневского до улицы Бутлерова. Маршрут для объезда следующий: улица Тихомирнова – съезд на улицу Вишневского – улица Назарбаева – улица Петербургская – улица Островского – улица Салимжанова – прямо до улицы Пушкина.

А с 25 по 26 июня движение полностью перекроют уже на участке от Бутлерова до Вишневского. Водителям предлагаются три варианта для объезда. По первому маршруту можно проехать от Пушкина через Бутлерова и до Вишневского. Второй маршрут предполагает движение от Пушкина на Островского, далее выезд по Назарбаева на Павлюхина, затем на проспект Универсиады. Либо от улицы Пушкина можно проехать через Салимжанова на Павлюхина, затем от проспекта Универсиады выехать на Оренбургский тракт.