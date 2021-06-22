Экс-чиновницу Исполкома Рыбно-Слободского района, которая сама себе выписывала премии, оштрафовали на 120 тысяч рублей

Она причинила ущерб бюджету на сумму более 171 тысячи рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане суд признал 42-летнюю экс-чиновницу Исполкома Рыбно-Слободского района виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Сообщает прокуратура Татарстана.

- Суд приговорил ее к штрафу в размере 120 тысяч рублей в доход государства, - отметили в надзорном ведомстве республики.

Было доказано, что с февраля 2012 года по апрель 2020 года женщина, работая в районном отделе по молодежной политике, спорту и туризму, без составления соответствующих ведомостей и распоряжений о выплате незаконно начислила себе премии, матпомощь. Таким образом, экс-чиновница причинила ущерб бюджету на сумму более 171 тысячи рублей.