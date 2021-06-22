Из-за сильной жары в Ульяновске искусственно увлажняют улицы

Поливомоечные машины делают от 4 до 7 рейсов в день. Фото: ulmeria.ru

В Ульяновске из-за жаркой погоды власти города усилили интенсивность увлажнения проезжей части на улицах. Поливомоечные машины делают от 4 до 7 рейсов в день. В дорожных работах задействовано 96 единиц техники. Сообщает пресс-служба правительства региона.

В жару из-за сильного нагрева асфальт становится эластичным и тяжеловесный транспорт может образовывать колею на дороге. Во избежание таких случаев их в Ульяновске и начали охлаждать водой.