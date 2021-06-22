«Ростелеком» обеспечил интернетом ЕлАЗ в Татарстане

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету Елабужский автомобильный завод. Теперь производителю спецтехники для нефтегазовой отрасли и дорожного хозяйства открыт широкополосный доступ в сеть, а также возможность использовать современные телеком-сервисы от крупнейшего в России поставщика цифровых услуг и решений.

Александр Дудин, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»:

«Наши специалисты проложили пять километров оптоволоконного кабеля. Теперь на Елабужском заводе есть современная оптическая инфраструктура, которая может служить основой для подключения различных цифровых сервисов. Имея широкополосный доступ к интернету, легко смонтировать камеры облачного видеонаблюдения для повышения безопасности, развернуть виртуальную АТС для более эффективного общения с клиентами и партнерами, организовать виртуальный центр обработки данных для оперативной работы с большими объемами информации».

Камиль Галимов, генеральный директор АО «Производственное объединение ЕлАЗ»:

«Мы знаем «Ростелеком» как надежного партнера, который всегда готов идти нам навстречу. Поэтому, когда завод переехал на новую производственную площадку и надо было организовать инфраструктуру связи, мы обратились к специалистам провайдера. Они проложили сети и обеспечили предприятие широкополосным доступом к интернету со скоростью гигабит в секунду. Планируем воспользоваться и другими услугами, в первую очередь нас интересуют облачные сервисы, которые предлагает «Ростелеком».

В ближайшее время воспользоваться услугами от компании «Ростелеком» смогут и другие предприятия, расположенные на территории ЕлАЗа. Специалисты провайдера предложат заказчикам необходимые сервисы с оптимальным соотношением цены и качества.

Оставить заявку на подключение услуг для юридических лиц можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании, а также по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.