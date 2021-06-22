В Казани нашли могилу начальника эвакогоспиталя №3646 Исаака Тарнопольского

Захоронение было найдено на еврейском участке Арского кладбища. Фото: ВИПЦ

Татарстанские поисковики объединения «Отечество» смогли отыскать в Казани могилу начальника эвакогоспиталя №3646 Исаака Тарнопольского, который скончался еще в 1944 году.

- Много раз мы исследовали Арское кладбище в поисках его захоронения. Ориентирами служили две фотографии предоставленная музеем Музей истории Казанской государственной медицинской академии. И вот 8 июня 2021 года во время очередного обхода еврейского участка Арского кладбища, наконец, удалось могилу отыскать, - сообщили в татарстанском объединении «Отечество».

Сейчас его члены продолжают поиски места захоронения еще одного военного врача - Ивана Качурец. Он был начальником эвакогоспиталей №№1670, 3647, 3062 и умер в 1945 году. Его могила, предположительно, находится на Архангельском кладбище Казани.