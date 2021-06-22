Жителя Йошкар-Олы, который насиловал 3-летнего сына своей любовницы, пригорели к 18 годам колонии

Данное решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Йошкар-Оле суд признал 37-летнего местного жителя виновным по уголовной статье «мужеложство, а также иные действия сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Сообщает следственный комитет Марий Эл.

- Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - отметили в республиканском ведомстве.

Было доказано, что в 2016 году в Йошкар-Оле осужденный остался наедине с 3-летним сыном своей любовницы. Он показал ребенку на своем мобильном телефоне секс-видео, а после изнасиловал его. Мужчина поступал так с мальчиком еще три раза. Кошмар длился вплоть до 2020 года.