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Здоровье22 июня 2021 12:50

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 32 новых случая коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась восьми зараженным
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего, по состоянию на 22 июня, коронавирус в республике был обнаружен у 22 153 человек.

Всего, по состоянию на 22 июня, коронавирус в республике был обнаружен у 22 153 человек.

Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав республики.

- Два из них являются завозными, а 30 – контактными, - также отметили в ведомстве.

В этот раз госпитализация понадобилась восьми пациентам, остальные 24 заболевших получают лечение на дому.

Также, согласно данным Минздрава Татарстана, за указанные сутки больше всего инфицированных зарегистрировали в Казани и Набережных Челнах – 13 и семь человек соответственно.

Всего, по состоянию на 22 июня, коронавирус в республике был обнаружен у 22 153 человек, 19 743 из которых выздоровели, а 527 скончались.