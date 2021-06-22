В Татарстане за прошедшие сутки выявили 32 новых случая коронавируса

Всего, по состоянию на 22 июня, коронавирус в республике был обнаружен у 22 153 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав республики.

- Два из них являются завозными, а 30 – контактными, - также отметили в ведомстве.

В этот раз госпитализация понадобилась восьми пациентам, остальные 24 заболевших получают лечение на дому.

Также, согласно данным Минздрава Татарстана, за указанные сутки больше всего инфицированных зарегистрировали в Казани и Набережных Челнах – 13 и семь человек соответственно.

Всего, по состоянию на 22 июня, коронавирус в республике был обнаружен у 22 153 человек, 19 743 из которых выздоровели, а 527 скончались.