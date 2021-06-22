В Казани ограничат движение по улицам Тэцевская, Челюскина и Копылова

Ограничения будут действовать с 24 июня по 15 августа. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В столице Татарстана временно закроют движение для транспорта сразу на трех улицах – Тэцевской, Челюскина и Копылова. Согласно распоряжению Исполкома города, ограничения будут действовать с 24 июня по 15 августа.

На Тэцовской будет закрыт участок от дома №27 СНТ «КМПО-1» до дома №103 СНТ«КМПО-1». По улице Челюскина перекроют дорогу рядом со зданием №3 по улице Тимерязева. А на Копылова проезд транспорта запретят на пересечении с улицей Тэцовская – на стороне и напротив стадиона «Рубин».

В указанный период времени на этих улицах проведут работы по реконструкции магистрального тепловода.