В Нижнекамске улицу Вокзальная отремонтируют к 30 сентября

Ход дорожных работ на улице Вокзальная в Нижнекамске. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Нижнекамске идет капитальный ремонт автодороги по улице Вокзальная. На участке длиной 1,3 километра - от Пролетарской до Корабельной, совершенствуют инфраструктуру. Сообщает пресс-служба Минтранспорта Татарстана.

Дорога осуществляет транспортную и пешеходную связь между микрорайонами, а также обеспечивает безопасный проезд к автовокзалу. Она проходит по категории магистральной улицы общегородского значения: на ней 4 полосы движения, а ширина проезжей части составляет 14 метров. К слову, в целях улучшения инфраструктуры города на данном участке создадут велосипедные дорожки.

На сегодня на данном участке уже завершили фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий и нижний слои, а также монолитный бортовой камень. Все работы там должны быть закончены к 30 сентября 2021 года.