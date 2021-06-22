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Туризм22 июня 2021 12:00

Первые после запрета на полеты рейсы из Казани в Турцию задержали на несколько часов

Так, например, пассажиры одного из самолетов в Анталию до сих пор ждут своего вылета
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Причины задержки пока неизвестны.

Причины задержки пока неизвестны.

Фото: Алина НИЗАМОВА

22 июня вновь разрешено авиасообщение между Россией и Турцией, которое было прекращено из-за сложной ситуации с коронавирусом в исламской республике. Вылеты разрешены из 36 российских аэропортов, в том числе и из Казани.

В расписании воздушной гавани столицы Татарстана значатся три рейса. Но произошла их неожиданная задержка.

Так, согласно онлайн-табло аэропорта, самолет которой должен был вылететь в Стамбул в 1.55 сделал это только в 4.47.

А пассажиры, ожидавшие полета в Анталию в 2.40, до сих пор находятся в Казани. Их рейс перенесли на 13.00.

Также перенесен и рейс в Анталию запланированный на 13.20. правда, задержка тут не такая долгая – самолет должен вылететь в 14.00.