Два вуза Татарстана попали в топ-20 по зарплате выпускников в ИТ-сфере

В рейтинг отбирались вузы с выпускниками-лауреатами Нобелевской премии или студентами-победителями крупных мировых олимпиад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В федеральный рейтинг уровня зарплат выпускников в ИТ-сфере вошли два вуза из Татарстана. КФУ и КНИТУ им.Туполева не только прочно закрепились в топ-20, но и повысили свои позиции, согласно статистики 2015-2020 годов, сообщает портал SuperJob.

Так, с 13-го на 9-е место взлетел ККФУ. По сравнению с 2020 годом, средние зарплаты его выпускников в ИТ-сфере выросли на 35 тысяч рублей и составляют 135 тысяч рублей в месяц.

С 15-го на 14-е место поднялся и КНИТУ. Сейчас его выпускники зарабатывают в среднем 110 тысяч рублей, что на 20 тысяч больше, чем в прошлом году.

Отметим, что лидером рейтинга остается Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Ежемесячный доход выпускников которого вырос на 50 тысяч рублей. Сейчас он равен 230 тысячам рублей в месяц.