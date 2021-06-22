"Эта тема его не беспокоит": постоянные слухи об уходе из "Рубина" не мешают Хвиче тренироваться

Фото: ФК "Рубин".

Несмотря на то, что уход Хвичи Кварацхелии из "Рубина" называли чуть ли не решенным делом, он по-прежнему остается игроком казанского клуба и тренируется в составе команды под руководством Леонида Слуцкого. По словам наставника, пока грузинский полузащитник восстанавливается от повреждения и не обращает внимание про разговоры про скорый отъезд в Европу.

- По нему видно, что его эта тема не беспокоит. Есть остаточные проблемы с задней поверхностью бедра – та травма, которая была в концовке прошлого чемпионата. Поэтому он пока работает в одноразовом режиме и сегодня будет работать в группе только на вечернем занятии, а утром пробежит тест. Но это никак не касается тех трансферных слухов, которые его окружают, - заявил Слуцкий.

Отметим, что Хвича Кварацхелия перебрался в "Рубин" летом 2019 года. В минувшем сезоне он стал лидером команды и самым быстрорастущим в цене футболистом в России. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.