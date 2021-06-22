"Мы сверхукомплектованы": Слуцкий высказался о необходимости усиления "Рубина"

Фото: ФК "Рубин".

Футболисты "Рубина" уже несколько дней тренируются в Казани. Команда собралась почти в полном составе. Нет только Дюпина и Макарова, которые пока находятся в расположении сборной России. По мнению главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, команда достаточно укомплектована, более того, в клубе перебор иностранцев и предстоит решать, от чьих услуг придется отказываться.

- Есть на данный момент у нас перебор с легионерами, на данную секунду в составе команды тренируется 11 легионеров, включая Хвичу, Зурико и всех остальных. Мы понимаем, что на сезон мы сможем заявить только восемь иностранцев, а кто будут эти трое, кто не попадет в окончательную заявку, мы пока не понимаем. Ситуация будет зависеть от многих факторов, в том числе от предложений, которые будут поступать на наших ведущих футболистов. Мы понимаем и оцениваем эти риски и готовим варианты как с Кварацхелией, так и без него. Нет, иностранцев, конечно, не будет. У нас и так перебор с позицией легионеров. Мы тут сверхукомплектованы и скорее будет стоять вопрос о том, кто не попадет в заявку. Я думаю, что наша селекция если не закончена, то, может быть, появится только кто-то из россиян, - заявил Слуцкий.