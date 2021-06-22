В Казани дом с водопадом, прудом и бассейном попал в топ-10 самых дорогих особняков России

Он стоит 153 миллиона рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперты ЦИАН исследовали рынок недвижимости в российских городах-миллионниках – центры регионов, на предмет дорогих частных домов стоимостью от 100 миллионов рублей. Так, был составлен рейтинг самых дорогих особняков. В топ-10 попала и Казань.

Столица оказалась на седьмом месте благодаря предложению о продаже трехэтажного дома за 153 миллиона рублей в переулке Аланлык. Площадь его участка более 90 соток. На нем разместились также пруд, водопад, уличный бассейн и фонтан. Все это дополняет гостевой дом, гараж, баня и две беседки.

В свою очередь, первые три места в этом рейтинге занимают дома в Краснодаре (330 миллионов рублей), Иркутске (250 миллионов рублей и в Екатеринбурге (224,2 миллиона рублей).