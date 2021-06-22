Стань «Автогероем-2021»! Легендарное реалити-шоу на БИМ-радио вернулось после пандемийного перерыва!

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В первом туре (до 7 июля) необходимо ответить на вопрос по ПДД в эфире БИМ-радио. Ответы принимаем на короткий номер 4647. Если ответишь верно, то попадешь во следующий тур.

Второй этап «Площадка» пройдет 10 июля с 8:00-12:00 на территории центрального отдела ГИБДД Казани. Победители второго отборочного тура проходят в финал.

В завещающем туре 12 июля финалисты с инспекторами ГИБДД проедут по специально составленному городскому маршруту. Их задача - за наименьшее время преодолеть обозначенный путь, соблюдая все правила дорожного движения.

Лучший из лучших получит звание «Автогероя - 2021» и главный приз - выходные в городе-курорте «Свияжские «холмы». За второе и третье место - сертификат в ресторан на 3 000 рублей.

Не упусти свой шанс стать Автогероем!

Подробные условия участия и сроки проведения реалити-шоу «Автогерой» читайте на сайте БИМ-радио и слушайте на люБИМой волне 102,8!

Запрещено для детей.