В Татарстане в ДТП на дороге Базарные Матаки-Болгар один человек погиб, еще трое пострадали

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Смертельная авария произошла 21 июня в 13.15 на 48-м километре автодороги Базарные Матаки-Болгар. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля "Лада Калина" грубо нарушил правила дорожного движения - он при повороте налево не уступил дорогу иномарке "Киа Рио", которая двигалась прямо. Произошло столкновение.

В результате аварии смертельные травмы получила 48-летняя пассажирка "Лады Калины". 30-летний водитель иномарки, его пассажирка, водитель "Лады Калины" были госпитализированы в БСМП с различными травмами, сообщили в МВД Татарстана.