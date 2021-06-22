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Происшествия22 июня 2021 9:54

В Татарстане в ДТП на дороге Базарные Матаки-Болгар один человек погиб, еще трое пострадали

Травмы различной степени тяжести получили три других участника ДТП
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по РТ

Смертельная авария произошла 21 июня в 13.15 на 48-м километре автодороги Базарные Матаки-Болгар. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля "Лада Калина" грубо нарушил правила дорожного движения - он при повороте налево не уступил дорогу иномарке "Киа Рио", которая двигалась прямо. Произошло столкновение.

В результате аварии смертельные травмы получила 48-летняя пассажирка "Лады Калины". 30-летний водитель иномарки, его пассажирка, водитель "Лады Калины" были госпитализированы в БСМП с различными травмами, сообщили в МВД Татарстана.