В Татарстане внедорожник на скорости перевернул трактор, погибли три человека

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Страшная авария произошла 21 июня, в понедельник, в 16.30 на 905 километре федеральной трассы М7 "Москва-Волга" в Тукаевском районе республики. По предварительным данным, водитель внедорожника "Ниссан" на большой скорости врезался в трактор, который следовал по крайней полосе.

Сила удара была такова, что трактор перевернулся, а внедорожник получил серьезные повреждения. В итоге на месте происшествия погибли водитель и два пассажира внедорожника. Еще два человека - пассажирка "Ниссана" и водитель трактора, получили травмы и госпитализированы в БСМП с различными травмами.