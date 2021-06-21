Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 июня 2021 19:16

Число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 527

Стало известно еще о четырех жертвах инфекции
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подтверждены смерти от инфекции трех женщин и одного мужчины.

Подтверждены смерти от инфекции трех женщин и одного мужчины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 июня Минздрав Татарстана подтвердил еще четыре смерти от коронавируса в республике. Так, очередными жертвами инфекции стали 87-ми, 73-х и 61-летние женщины, а также 82-летний мужчина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщает Минздрав Татарстана.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса в республике возросло до 527. Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане выявили 31 новый случай заражения. В этот раз было госпитализировано 14 человек, остальные 17 пациентов будут лечиться на дому.

Всего в регионе с начала пандемии в республике коронавирус диагностировали 22 131 человеку, 19 642 из них выздоровели.