Жара до +35 градусов в Татарстане сохранится минимум до конца недели

Погода в республике сейчас формируются под влиянием солнечного антициклона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в республике, как и на территории значительной части Европейской территории России, сейчас формируются под влиянием солнечного антициклона, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, по его прогнозам, во вторник, 22 июня, такая погода в регионе, причем все так же без осадков, сохранится. Температура воздуха ночью будет в пределах от +15 до +20 градусов, а днем – от +30 до +35.

В последующие дни – в среду (23 июня) и в четверг (24 июня), на Татарстан свое влияние распространит еще и поле повышенного атмосферного давления. Только тогда днем, да и то только в отдельных районах республики, может пройти небольшой дождь. А так существенных осадков не ожидается. Столбики термометров днем все так же будут показывать от +30 до +35 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 25 июня, и в субботу, 26 июня, существенных изменений в погоде не произойдет. Днем местами может пройти лишь небольшой и кратковременный дождь. Днем жителей республики ожидает та же 35-градусная жара.