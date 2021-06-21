Пушкинский вечер в Казани: стихи, романсы и угощения

Фото: предоставлено пресс-службой

В июне в Казани прошел красивый вечер, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Истинные ценителя высокого искусства собрались на террасе ресторана «Небо Казани» уютного Апарт-отеля, на улице Пушкина.

Хозяйка вечера Юлиана Петрова пригласила гостей на светское познавательно-развлекательное мероприятие, чтобы окунуться в атмосферу 19 века и вспомнить творчество и личность великого поэта.

Настроение вечера поддерживали лимонады от компании «Вода Сестрица». Сырный сомелье от компании «Sur» проводил дегустацию десяти видов сыров, а семейная пекарня «Медом намазано» угощала яблочными пирогами и праздничным тортом с портретом Пушкина.

Фото: предоставлено пресс-службой

Концертная программа вечера была представлена струнным квартетом «MoonLight», романсами на стихи Пушкина в исполнении оперной певицы Марии Михайловой, и солистками театра оперы и балета, показавшими фрагмент «Нимфы» из балета Шарля Гуно «Вальпургиева ночь».

Приглашенные спикеры – филологи Галина Титова и Елена Гаур, фронт-мен и автор песен группы «GAUGA» Оскар Юнусов, гид по Казани Кристина Бочарова, эксперты по красоте Мила Рахимова и Галина Ужакова рассказали гостям о различных аспектах личности Пушкина, его увлечениях, о моде и трендах 19 века, а также прочитали стихи великого поэта на русском, английском и татарском языках.

В этот праздничный вечер было много подарков, предоставленных партнерами мероприятия: ювелирной галереей «LUARA», компанией «Amore Candle», рестораном «Van Gogh» и косметологом Эльзой Давлетбаевой.