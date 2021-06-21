В Казани из-за плановой проверки с маршрутов сняли несколько трамваев, пассажирам придется подождать на остановках

Официально интервалы движения вагонов увеличены до 10-15 минут. Фото: @metroelektrotranskzn

В столице Татарстана МУП «Метроэлектротранс» снял маршрутов ряд трамваев. В связи с этим пассажирам приходится больше ждать на остановках – официально интервалы движения вагонов увеличены до 10-15 минут. Дело в том, что трамваи подверглись плановой проверки из-за жалоб самих горожан на качество перевозок.

-Лето, пассажиропоток снижен, поэтому было принято решение провести полное обследование подвижного состава. Специалистами проводятся все необходимые технические работы и испытания. По итогам мониторинга принимаются решения: о необходимом ремонте, покупке запасных частей. Если будет необходимость, то будут составлены и обращения на завод производитель трамваев, для устранения выявленных моментов. Предприятие приносит извинения пассажирам, если общественный транспорт на остановках придется подождать дольше, - сообщает МУП «Метроэлектротранс».