В Казани частично перекроют улицы Аделя Кутуя и Маяковского

На Аделя Кутуя и Маяковского будут прокладывать газопровод и строить наружные сети теплоснабжения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани частично ограничивают движение транспорта по улицам Аделя Кутуя и Маяковского. Об этом гласит соответствующее распоряжение Исполкома города.

Так, до 30 июня для транспорта и пешеходов полностью перекроют участок дороги на Аделя Кутуя. Там будут идти строительные работы наружных сетей теплоснабжения. Проезд будет закрыт рядом с домом №34в по проспекту Альберта Камалеева.

А с 23 июня по 3 июля ограничат движение и по улице Маяковского. Проезд возле домов №17 и №35, в том числе место пересечения с улицей Бутлерова, закроют из-за работ по прокладке газопровода к строящемуся жилому комплексу.