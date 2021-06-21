В Марий Эл иномарка сбила женщину и ее пятилетнего внука

Ребенка с места ДТП госпитализировали. Фото: Олег УКЛАДОВ

В прошедшую субботу в Волжске (Марий Эл) днем напротив дома №103 на улице Шестакова 20-летний водитель автомобиля Datsun сбил пешеходов – женщину и ее пятилетнего внука.

По предварительным данным, наезд произошел в тот момент, когда мальчик и его бабушка пересекали проезжую часть в неустановленном для этого месте, хотя недалеко от него находится нерегулируемый пешеходный переход – «зебра».

- В результате ДТП мальчик доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.