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Происшествия21 июня 2021 16:36

В Марий Эл иномарка сбила женщину и ее пятилетнего внука

С места наезда мальчика госпитализировали в ближайшую больницу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Ребенка с места ДТП госпитализировали.

Ребенка с места ДТП госпитализировали.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В прошедшую субботу в Волжске (Марий Эл) днем напротив дома №103 на улице Шестакова 20-летний водитель автомобиля Datsun сбил пешеходов – женщину и ее пятилетнего внука.

По предварительным данным, наезд произошел в тот момент, когда мальчик и его бабушка пересекали проезжую часть в неустановленном для этого месте, хотя недалеко от него находится нерегулируемый пешеходный переход – «зебра».

- В результате ДТП мальчик доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.