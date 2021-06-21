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Происшествия21 июня 2021 16:01

В Казани произошел пожар в ангаре на улице Крутовская

Возгорание произошло во время демонтажа СИП панелей и огневых работ
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Возгорание потушено. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Возгорание потушено. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана

21 июня днем в экстренные службы Казани поступило сообщение о возгорании в ангаре расположенному по адресу: улицу Крутовская, 26.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в строении площадью 2,6 тысячи квадратных метров наблюдается сильное задымление.

- Происходило очаговое тление утеплителя на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

В ведомстве также уточнили, что в момент ЧП в ангаре проводили демонтаж СИП панелей и огневые работы.