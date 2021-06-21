В Казани произошел пожар в ангаре на улице Крутовская

Возгорание потушено. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Фото: МЧС Татарстана
21 июня днем в экстренные службы Казани поступило сообщение о возгорании в ангаре расположенному по адресу: улицу Крутовская, 26.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в строении площадью 2,6 тысячи квадратных метров наблюдается сильное задымление.
- Происходило очаговое тление утеплителя на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.
В ведомстве также уточнили, что в момент ЧП в ангаре проводили демонтаж СИП панелей и огневые работы.