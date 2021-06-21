Жителя Татарстана, который на Масленицу угнал снегоход и сбил девочку в Свияжске, приговорили к колонии

Данный приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане суд признал 32-летнего местного жителя виновным по двум уголовным статьям: «угон» и «нарушение лицом управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия».

- Мужчина сознался в совершенных преступлениях и его был приговорен к 3 годам и одному месяцу колонии общего режима, с лишением права управления транспортным средством на 3 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, 14 марта этого года во время празднования Масленицы 2021 в Свияжске мужчина, ранее уже судимый за пьяную езду и лишенный водительских прав, угнал снегоход. На нем он решил подвезти попутчиков. Слишком сильно разогнался и сбил 11-летнюю девочку. Ребенок отлетел на несколько метров и упал в снег. Очевидцы попытались задержать водителя снегохода, но тот решил скрыться с места ДТП. Вскоре его нашли, а пострадавшую девочку с травмами доставили в местную больницу.