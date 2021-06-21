В Чебоксарах в День республики 2021 продлят маршрут троллейбуса №14

14-ый троллейбус будет ездить в регулярном режиме до микрорайона Солнечный. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах 24 июня – в День республики Чувашия, дадут старт продленному маршруту троллейбуса №14, сообщил в своем Инстаграме сити-менеджер города Алексей Ладыков.

Утверждается, что решение о продлении маршрута принимали сами жители Чебоксар: в открытом голосовании инициативу властей поддержало около 69% горожан. Троллейбус №14 будет ходить в регулярном режиме до микрорайона Солнечный. Маршрут соединит его с центром города и северо-западным районом.