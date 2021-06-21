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Общество21 июня 2021 15:55

В Чебоксарах в День республики 2021 продлят маршрут троллейбуса №14

Он останется таковым и после праздника
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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14-ый троллейбус будет ездить в регулярном режиме до микрорайона Солнечный. Фото: gcheb.cap.ru

14-ый троллейбус будет ездить в регулярном режиме до микрорайона Солнечный. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах 24 июня – в День республики Чувашия, дадут старт продленному маршруту троллейбуса №14, сообщил в своем Инстаграме сити-менеджер города Алексей Ладыков.

Утверждается, что решение о продлении маршрута принимали сами жители Чебоксар: в открытом голосовании инициативу властей поддержало около 69% горожан. Троллейбус №14 будет ходить в регулярном режиме до микрорайона Солнечный. Маршрут соединит его с центром города и северо-западным районом.