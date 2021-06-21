Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус выявили у 22 131 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за минувшие сутки выявили 31 новый случай коронавируса, только один из них является завозным, сообщает Минздрав республики.

- 14 человек госпитализировано, 17 получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

За указанные сутки больше всего зараженных было зарегистрировано в Казани (14 человек) и Набережных Челнах (пять человек).

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус выявили у 22 131 человека, 19 642 из них смогли победить болезнь, а 523 пациента скончались.