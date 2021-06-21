Михаил Мишустин поручил выделить КАМАЗу дополнительное финансирование на развитие

Мишустин принял решение выделить дополнительные деньги на развитие КАМАЗа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Составлен список поручений по итогам недавнего визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Набережные Челны. В него вошли и вопросы господдержки производства, кадрового обеспечения и цифровизации завода «КАМАЗ». Сообщает пресс-служба Правительства России.

Среди прочего Мишустин принял решение выделить дополнительные деньги на развитие КАМАЗа. Так, российским Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину до 24 июня поручено рассмотреть возможности включения предложений татарстанского автогиганта в перечень новых правительственных инициатив социально-экономического развития.

Например, Минобрнауки и Минфин вместе с КАМАЗом до 9 июля 2021 года должны изучить предложения по новым учебным программам и развитию технической базы для Набережночелнинского филиала КФУ. Нововведения позволят увеличить количество будущих специалистов в области современных производственных технологий.

Также до 15 июля Минпромторгу нужно принять решение по возможности внедрения цифровой платформы КАМАЗа на других предприятиях.

Данному ведомству, кроме этого, поручили совместно с Минфином до 10 сентября предоставить КАМАЗу субсидии для проекта по развитию модельного ряда.