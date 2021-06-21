В Набережных Челнах зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

В последнее время врачи стали выявлять до 10-11 случаев в сутки, вместо 6 случаев ранее Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Набережных Челнах планируют усилить контроль над исполнением профилактических мер из-за напряженной ситуации с коронавирусом. По сообщению начальника управления здравоохранения города Александра Николаева, тенденций к снижению заболеваемости не наблюдается.

В последнее время в Набережных Челнах врачи стали выявлять до 10-11 случаев заболевания коронавирусом в сутки, когда как ранее это было не более шести случаев. Николаев заявил, что если число заразившихся будет так же расти, то есть вариант увеличения для них количества резервных коек в медучреждениях города.

По словам начальника управления здравоохранения Набережных Челнов, на сегодня в татарстанском автограде было подтверждено 2 749 случаев заражения коронавирусом.