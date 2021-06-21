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Происшествия21 июня 2021 12:24

В Татарстане в результате ДТП с лошадью погибли три человека

После столкновения с животным легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Один человек выжил, его на "скорой" увезли в больницу.

Один человек выжил, его на "скорой" увезли в больницу.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Мензелинском районе произошло сегодня, 21 июня, на 8-м километре второстепенной дороги, примыкающей к федеральной трассе М-7 "Москва-Уфа". Там возле села Бикбулово столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 и лошадь.

По предварительным данным, водитель легковушки превысил скорость и не успел среагировать на появившееся на дороге животное. Сразу после столкновения "двенадцатая" вылетел с дороги и врезалось в дерево.

В результате аварии погибли три человека. Один человек выжил, его с различными травмами доставили в больницу.

- В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили "Комсомолке" в МВД Татарстана.