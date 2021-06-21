В Татарстане начался капитальный ремонт региональной дороги Заинск - Бухарай

Ремонт на участке от 13,8 до 17,9 километра региональной дороги Заинск - Бухарай. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» капитально отремонтируют трассу регионального значения Заинск – Бухарай (участок от 13,8 до 17,9 километра), сообщает пресс-служба Минтранспорта Татарстана.

– В ходе капитального ремонта на участке протяженностью 1,58 километра запланирована холодная регенерация основания с добавлением цемента, на участке протяженностью 2,52 километра – полная замена дорожной одежды с последующим устройством верхнего слоя покрытия из высокопрочного асфальтобетона ЩМА-15. Также будут установлены барьерные ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки, укреплены обочины по 1,5 метра с каждой стороны и нанесена дорожная разметка, - сообщает Минтранспорта Татарстана.

Автодорога Заинск – Бухарай связывает Заинский район с такими населенными пунктами, как Бухарай, Нововоспасск, Старый Бусеряк, Алкино и санаторий «Ромашкино». По данной трассе к нефтедобывающим месторождениям перемещается большегрузный транспорт. А после ремонт там смогут безопасно проезжать не только легковые автомобили, но и школьные автобусы. Полностью завершить там ремонтные работы планируют к концу сентября 2021 года.

Отметим, что данная дорога – это еще и дублер трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Поэтому транзитный грузовой транспорт можно перенаправить туда, в обход ремонтируемого участка.