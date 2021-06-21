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Происшествия21 июня 2021 10:30

За прошедшие сутки в Татарстане утонули два человека

Их тела из воды достали спасатели
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Погибшие купались в необорудованных для этого местах.

Погибшие купались в необорудованных для этого местах.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 20 июня в Комсомольском районе Набережных Челнов 3в реке Мелекеска сотрудники МЧС нашли пропавшего во время купания в необорудованном для этого месте 34-летнего мужчину. Он утонул. Тело было извлечено из воды и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, рано утром 21 июня в Кировском районе Казани спасателями в озере Глубокое было найдено тело 22-летнего мужчины. Он так же купался в необорудованном для этого месте.

- В обоих случаях предварительная причина произошедшего – несоблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах, - сообщили в МЧС Татарстана.