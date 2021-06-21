В Казани в программу капремонта на 2021 год включили еще 54 дома

Все работы должны быть завершены к 30 сентября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Казани в программу капремонта на 2021 год дополнительно включили еще 54 дома. На работы в них потратят 589 миллионов рублей. Всего же запланирована реконструкция в 295 домах. В итоге общая сумма капремонта превысила сумму 2,2 миллиарда рублей.

Так, в частности, будут проведены работы по реконструкции 147 кровель, займутся также фасадами, системой отопления, а также заменят противопожарную защиту и лифты.

- На 21 июня капремонт в домах выполнен на 37,33%. Процент сдачи актов приемки составляет 17,45%. Замена лифтов выполнена на 92%, проведены приемочные комиссии в 44 домах, - отметили в мэрии Казани.

Все работы должны быть завершены к 30 сентября.