В Набережных Челнах пожарные из горящей квартиры вынесли погибшего мужчину

С места происшествия. Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 20 июня в Набережных Челнах в доме 20/20 загорелась одна из квартир. Жители подъезда, где она располагается, были эвакуированы. На место происшествия прибыли пожарные и «скорая».

Во время тушения огня спасателями из той самой квартиры был извлечен 50-летний хозяин, он пытался справится с возгоранием самостоятельно. Его передали медиками, но тем оставалось только констатировать смерть.

- По предварительной информации, причиной пожара стала непотушенная сигарета, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Там также отметили, что на место происшествия выезжал зампрокурора города Айдар Салимуллин.