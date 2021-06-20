В Чувашии утвердили программу торжеств в честь Дня республики 2021

В правительстве Чувашии прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению Дня республики Фото: cap.ru

В правительстве Чувашии на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня республики 2021 утвердили план основных мероприятий.

Так, например, уже с 21 июня стартует XIV Чебоксарский кинофестиваль, посвященный региональному и этническому кино. Его откроет показ спектакля «Онегин». Тогда же состоится и межрегиональный культурный форум «Библиотека в пространстве межкультурной коммуникации», приуроченный 150-летию нацбиблиотеки Чувашии.

22 июня там также запланировано проведение лектория «Культура 2.0», который будет посвящен посвященный теме цифровой литературы, и пленэрная выставка «Живописная библиотека в 3D». А в Театре юного зрителя им. Сеспеля состоится концерт Алексея Айги, сына народного поэта Чувашии Геннадия Айги.

Кроме того, во вторник пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей - трудовой подвиг народов Поволжья», откроется выставка «Оборонительные рубежи Чувашии - подвиг в тылу», пройдёт мотопробег на место строительств мемориала «Строителям безмолвных рубежей» (Козловский район, село Байгулово).

Также в рамках празднования Дня республики с 23 по 24 июня пройдут XIX Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», XXIX Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», II Международный фестиваль «Созвездие земляков», IV Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии «Радуга над Волгой».

Непосредственно 24 июня в этнокомплексе «Амазония» проведут IX Всечувашский праздник «Акатуй». На Красной площади Чебоксар наградят победителей и призеров республиканского конкурса «Я – женщина». Свою работу в день праздника начнет и фермерский фестиваль «СВОЕ».