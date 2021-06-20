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Общество20 июня 2021 16:03

В Ульяновске и Димитровграде заканчиваются места на кладбищах

На решение этой проблемы, по предварительным подсчетам, необходимо около 320 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На Заволжском кладбище Ульяновска дефицит может возникнуть уже в 2021 году.

На Заволжском кладбище Ульяновска дефицит может возникнуть уже в 2021 году.

Фото: Андрей АБРАМОВ

На совещании комитета по соцполитике, строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества заксобрания Ульяновской области обсудили вопрос о нехватке мест на кладбищах в столице региона и Димитровграде.

Так, например, на Заволжском кладбище Ульяновска дефицит может возникнуть уже в 2021 году, а ресурсы северного – Ишеевского, кладбища закончатся через три-четыре года.

Местные власти сейчас рассматривают новые места под захоронения. В частности, речь идет о территории за селом Баратаевка и окрестностях поселка Октябрьский. Также два места под места для нового кладбища изучают и в пределах Димитровграда.

Решение этих вопросов может занять не один год. По предварительным подсчетам, создание нового кладбища недалеко от Ульяновска обойдется в 170 миллионов рублей, еще 150 миллионов понадобится под это и в Димитровграде. Предполагается, что эти деньги или часть их выделят из областного бюджета.