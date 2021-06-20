В Ульяновске и Димитровграде заканчиваются места на кладбищах

На Заволжском кладбище Ульяновска дефицит может возникнуть уже в 2021 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

На совещании комитета по соцполитике, строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества заксобрания Ульяновской области обсудили вопрос о нехватке мест на кладбищах в столице региона и Димитровграде.

Так, например, на Заволжском кладбище Ульяновска дефицит может возникнуть уже в 2021 году, а ресурсы северного – Ишеевского, кладбища закончатся через три-четыре года.

Местные власти сейчас рассматривают новые места под захоронения. В частности, речь идет о территории за селом Баратаевка и окрестностях поселка Октябрьский. Также два места под места для нового кладбища изучают и в пределах Димитровграда.

Решение этих вопросов может занять не один год. По предварительным подсчетам, создание нового кладбища недалеко от Ульяновска обойдется в 170 миллионов рублей, еще 150 миллионов понадобится под это и в Димитровграде. Предполагается, что эти деньги или часть их выделят из областного бюджета.