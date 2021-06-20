За сутки в Татарстане зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом

В этот раз в больницу пришлось увезти 14 зараженных.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
20 июня Минздрав Татарстана сообщил, что за прошедшие сутки в республике зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом.
- Три из них являются завозными, а 26 – контактными, - отметили в ведомстве.
В этот раз в больницу пришлось увезти 14 зараженных, остальные 15 пациентов будут получать лечение на дому.
Что касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то тут по-прежнему большинство инфицированных за сутки выявили в Казани и Набережных челнах – 12 14 человек соответственно.
Всего с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 22 090 человек, 19 640 из них выздоровели, а 523 скончались.