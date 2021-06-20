Власти Йошкар-Олы летом решили купить для города главную новогоднюю елку

Как будет выглядеть новая ель и во сколько она обойдется, пока не уточняется. Фото: администрация Йошкар-Олы

Главная городская елка Йошкар-Олы пришла в негодность, поэтому местные власти этим летом решили купить новую.

- За время эксплуатации главная елка города собиралась и разбиралась в общей сложности 18 раз. Благодаря бережному отношению обслуживающей организации удалось использовать ель свыше срока эксплуатации, гарантированного изготовителем. Однако дальнейшее использование данной ели на сегодняшний момент может быть не безопасно, поскольку ее конструкция и крепления пришли в негодность, - сообщили в администрации Йошкар-Олы. - В настоящее время объявлена конкурентная процедура по поставке новой ели. Не будем раскрывать всех секретов о том, какая ель будет украшать площадь им. Ленина.

Отметим, что существующую искусственную елку власти города приобрели еще в 2012 году примерно за два миллиона рублей. Ее высота 23 метра, к основанию прилагалось более 2,5 тысяч веток, а также шары и украшения. Производитель установил для этой ели гарантийный срок не более пяти лет.